İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin İran limanlarına gelen ve limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasına son vermediği sürece Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacağı ve kapalı kalacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin geçişi için açıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'ün açılmasına rağmen ABD donanmasının, Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti.

Pakistan'da görüşmeler devam edecek

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı. İran, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nı zaman zaman tekrar kapatmıştı. İran yönetimi, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

CNN'in bugün geçtiği habere göre iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri 20 Nisan Pazartesi günü yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kaldığı yerden devam edecek.