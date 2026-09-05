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İran medyası: Hark Adası çevresinde patlama sesleri

İran basını, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haber Merkezi
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İran medyası: Hark Adası çevresinde patlama sesleri
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İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.

Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.