İran’dan füze kapasitesi çıkışı: 'CIA yanılıyor, doğru rakam yüzde 120'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) dayandırılan ve İran’ın balistik füze kapasitesinin büyük bölümünü koruduğunu öne süren değerlendirmelere tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin diplomatik çözüm ihtimali ortaya çıktığında askeri adımlara yöneldiğini savunarak, "Masada diplomatik bir çözüm olduğu her seferde ABD pervasız bir askeri maceraya yöneliyor. Bu yalnızca baskı kurmaya yönelik kör bir taktik mi? Yoksa ABD Başkanı’nı bir kez daha yeni bir bataklığa sürüklemek isteyen bir sabotajcının hilesi mi" ifadelerini kullandı.

"Diplomasi her zaman kurban olur"

İran halkının baskı karşısında geri adım atmayacağını belirten Abbas Arakçi, "Sebep her ne olursa olsun sonuç hep aynıdır: İran halkı asla baskı karşısında boyun eğmez ve diplomasi her zaman kurban olur" dedi.

"CIA yanılıyor"

Abbas Arakçi, İran’ın füze kapasitesine ilişkin iddiaları da reddederek, "CIA yanılıyor. Füze stoklarımız ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat’a kıyasla yüzde 75 seviyesinde değil. Doğru rakam yüzde 120’dir. Halkımızı savunmaya yönelik hazırlığımız ise yüzde bindir" ifadelerini kullandı.

ABD’den İran’ın füze gücüne ilişkin değerlendirme

ABD basınında yer alan ve ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan analizde, İran’ın haftalar süren yoğun ABD ve İsrail saldırılarına rağmen balistik füze kapasitesinin önemli bölümünü koruduğu öne sürülmüştü. Analizde, İran’ın savaş öncesindeki mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulundurduğu iddia edilirken, yer altı depolama tesislerinin büyük bölümünün yeniden faaliyete geçirildiği belirtilmişti.