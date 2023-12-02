Son dakika... İsrail Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla can kaybı
Son dakika haberi... Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
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İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.
Filistin resmi ajansı Wafa’da yer alan haberde, İsrail’in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.
İsrail saldırısında 100’ün üzerinde Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.