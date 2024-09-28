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SON DAKİKA... İsrail duyurdu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İsrail duyurdu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
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İsrail ordusu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların hedefinin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Arapça konuşan sözcüsü Avichay Adraee, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarında Lübnan Hizbullahı lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun sözcüsü şunları söyledi:
"On yıllardır İsrail'i terörize eden ve dünyanın en etkili teröristlerinden olan Nasrallah öldürüldü. Hizbullah'ın İsrail toplumuna sızma, İsrail vatandaşlarını öldürme ve kaçırma planı vardı. Hizbullah'ın liderliğinde Lübnan silahlı bir üs haline gelmişti.

Nasrallah, Hizbullah'ın yeraltı karargahındaydı. Nasrallah diğer üst düzey komutanlarla beraberdi. Saldırı, üst düzey komuta kademesi İsrail'e karşı faaliyet yürütürken gerçekleştirildi."

AFP'nin, Hizbullah'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hizbullah lideri Nasrallah'tan dün geceden beri haber alınamıyor.

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