SON DAKİKA... İsrail duyurdu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
Son dakika haberi... İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların hedefinin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan ilk açıklama
Hizbullah kaynakları da "Dün akşamdan beri Nasrallah'la temas yok" açıklamasını yaptı.