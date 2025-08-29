Son dakika... İsrail: Gazze saldırısının ilk aşaması başladı

Son dakika... İsrail, "Gazze'nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor" açıklamasını yaptı.

İsrail, işgal planını yürürlüğe koydu

İsrail, Gazze'de yürüttüğü ve onayladığı genişletilmiş işgal planını yürürlüğe koydu. İsrail ordusu bu kapsamda Gazze şehrinin dış tarafına büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.

Ordu ayrıca bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinenin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.

İsrail: Taktiksel ateşkes Gazze Şehri için geçerli değil

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi.

Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.

Ordu mahallelerin tamamını yıkıyor

Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor ve Filistinli aileleri güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakıyor.

Hamas: Ele geçirme kararı savaş suçu

Hamas, Gazze'yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu belirtmişti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.

Kabine 5 şart öne sürmüştü

İsrail'in işgal planını onayladığı güvenlik kabinesinde, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim'de devreye sokulması bekleniyordu.

BM: 1 milyona yakın Filistinli zorla yerinden edilecek

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım kapsamındaki Gazze kentine yönelik işgal planı nedeniyle 1 milyona yakın Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

