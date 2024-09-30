İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı

Lübnan'ı ara vermeden bombalayan İsrail ordusu, kara operasyonu ve işgal için harekete geçti.

İsrail askeri araçları kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla vurmaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Tanıklar, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarını anlatıp İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini vurduğunu ifade etti.

Lübnan ordusu geri çekildi

Öte yandan, İsrail ordusunun sınırdaki 3 yerleşim birimini 'asreki yasak bölge' ilan ederek girişi yasaklamasının ardından Lübnan ordusu da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildi.

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.