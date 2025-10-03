  1. Ekonomim
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video)

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda kalan son gemi "Marinette", Gazze'ye yakınlaştıkça İsrail'in müdahalesiyle karşılaştı. Gemiyle bağlantı TSİ 10.30 itibariyle kesildi

İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette gemisine baskın yapıldı.

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video) - Resim : 1

TSİ 10.30 itibariyle gemiyle bağlantı kesildi.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video) - Resim : 2Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video) - Resim : 3

Filoda yoluna devam eden tek tekneydi

44 teknenin bulunduğu Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmasıyla İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail'in saldırıları ve alıkoyması sonucu Gazze yoluna sadece "Marinette" devam edebiliyordu.

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video) - Resim : 4

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini söylemişti.

