İsrail-Ürdün sınırında çatışma! Bölge kapatıldı

Son dakika... İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında çatışma sesleri duyuldu.

Olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria arasında sınır kapısı olarak işlev gören Kral Hüseyin Köprüsü'nde 2 kişi İsrail tarafına ateş açtı. 2 İsrailli'nin öldüğü bildirilirken "birçok" İsrailli'nin yaralandığı açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan bir yetkili, Allenby sınır kapsıında silah sesleri duyulduğu yönünde bir ihbar alındığını söyledi.

Saldırının gerçekleştiği bölgeden ilk görüntüler ortaya çıktı

Daha sonra İsrail ordusu Fransızca sözcüsü Olivier Rafowicz tarafından yapılan açıklamada 1 İsrailli’nin öldüğü duyuruldu.

“İsrail ile Ürdün arasındaki Allenby Köprüsü geçiş noktasında bir saldırı sonucu bir kişi öldü, yaralılar var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Ürdün tarafından köprüye girmiş olabilecekleri tahmin ediliyor.”

Perşembe öğleden sonra, Allenby geçişinde ateş açtı. İlk raporlara göre, saldırıyı gerçekleştirenler güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İsrail acil yardım ve kurtarma servisi Magen David Adom iki İsrailli'nin ağır yaralandığını açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu tarafından yaralı sayısı "birçok" ölü sayısı ise 2 olarak güncellendi.

İsrail ordusu “ayrıntılar kontrol ediliyor” açıklamasını yaptı. Bölge kapatıldı.