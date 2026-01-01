Son dakika... İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var
İsviçre'de bir kayak merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre polisi, kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda patlama meydana geldiğini duyurdu.
Valais kanton polisi sözcüsü Gaetan Lathion, patlamanın ardından binada yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.