  3. İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatı kaybettiği açıklandı. Armani 91 yaşındaydı. Bilgiyi İtalyan haber ajansı AGI paylaştı.

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani, tasarımcı yeteneğini iş insani zekasıyla birleştirdi. Şirketi, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.

Giorgio Armani kimdir? 

Giorgio Armani, özellikle erkek giyim tasarımlarıyla tanınan İtalyan moda tasarımcısıdır.

Giorgio Armani Piacenza, Emilia-Romagna'da doğdu. Tıp eğitimi aldı, ancak 1957 yılında askere çağrılmadan evvel fotoğrafçılıkla uğraşmak için tıbbı bıraktı. Daha sonra La Rinascente, vitrin düzenleyici olarak çalışmaya başladı.

Armani 1961'den 1970'e kadar tanınmış moda evi Nino Cerruti için çalıştı ve serbest çalışmak için bıraktı.

1974'te ortağı Sergio Galeotti ile beraber erkek giyimi üzerine çalışan Giorgio Armani S.p.A. şirketini kurdu ve 1975 yılında kadın giyimine başladı. Kız kardeşi Rosanna Armani de şirkete katıldı. Galeotti 1985 yılında öldü.

Giorgio Armani, futbol takımı FC Internazionale Milano'nun tanınmış bir taraftarıdır. Hatta alınan haberlere göre 2006 yılında Inter'in yeni başkanı olacaktı. Halen Olimpia Milano basketbol takımının başkanıdır.

Günümüzde temiz ve kalıplı çizgileri ile tanınıyordu. Uluslararası ününü özellikle Richard Gere'in Amerikan Jigolosu filmindeki rolü ve pek çok diğer Hollywood ünlüsüne yaptığı kıyafetlerle kazandı.

Armani markaları

Armani Exchange (A|X) (Merkezi İtalya'da olan moda evinin New York'ta tasarlanan tek markası.

Armani Jeans
Armani Casa (Ev ürünleri)
Armani Junior
Emporio Armani
Giorgio Armani
Armani Collezioni
Armani Privé (Moda evinin haute couture departmanı)
Armani Cosmetics
Armani Dolci (Gida urunleri)

