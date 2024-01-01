Son dakika... Japonya'da 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Son dakika haberi... Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya açıklarında 2 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.
Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.
Tsunami uyarısı
Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.
📌 Uluslararası ajanslardan alınan bilgiye göre; Japonya’nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
📌Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. https://t.co/jLHROTBn8u pic.twitter.com/bhxAgWLAbk
Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.
Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.