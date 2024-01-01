Son dakika... Japonya'da 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya açıklarında 2 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Tsunami uyarısı

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

📌 Uluslararası ajanslardan alınan bilgiye göre; Japonya’nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



📌Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. https://t.co/jLHROTBn8u pic.twitter.com/bhxAgWLAbk — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.