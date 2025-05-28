SON DAKİKA... Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlandığını, ABD ile temasların süreceğini söyledi.

Sözcü, Washington'ın dördüncü yılına giren Ukrayna savaşının barışçıl bir şekilde çözülmesi için "önemli" çabalar sarf ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a kişisel arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.

Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, 19 Mayıs'ta iki saati aşkın bir telefon görüşmesi yapmış ve iki lider, Rusya'nın Ukrayna ile bir barış muhtırası üzerinde çalışması konusunda anlaşmıştı.

Taraflar daha önce üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş, karşılıklı olarak 1000'er esir değişimi yapılması ve ateşkes için müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Peskov, taslağın içeriğini tartıştığı iddialarını reddederek, sürecin "gizli, kamuya açık olmayan" bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi.

Peskov, çatışmanın hiçbir tarafının ulusal çıkarlarından ödün vermeyeceğini belirterek "Amerika Birleşik Devletleri gibi Rusya'nın da bizim için her şeyden önce gelen kendi ulusal çıkarları var ve bunlar başkanımız için her şeyden önce geliyor" diye konuştu.

Barış görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi konusunda ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Peskov, "Geçici ateşkes, ateşkes için şartlar listesini görüşmek üzere bir pozisyon belgesi hazırlanıyor. Bu arada 'özel askeri operasyon' devam ediyor" dedi.

Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında olası bir görüşmeye ilişkin Peskov, böyle bir görüşmenin "İki heyet arasında çeşitli alanlarda varılacak özel anlaşmaların sonucu olması gerektiğini" söyledi.