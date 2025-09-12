Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde çıkmaza girdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı son açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimlerine rağmen müzakerelerin durdurulduğunu açıkladı.

"Pembe gözlük takıp bakamayız"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Ukrayna müzakerelerine pembe gözlük takıp bakamayız. Yıldırım hızında sonuçlar beklemek doğru olmaz. Şu anda süreçte bir duraklama yaşanıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

AFP’nin aktardığına göre Peskov “Müzakerecilerimiz kanallar üzerinden iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için barış görüşmelerinin durduğunu söylemek daha doğru olur” dedi.

'Süreç sabır gerektiriyor'

Kremlin yetkilisi, barış görüşmelerinde sabırlı olunması gerektiğini ve sürecin karmaşıklığı göz önünde bulundurularak gerçekçi beklentiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

'Çözüm arayışlarını sürdürüyoruz'

Kremlin ayrıca Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlama çabalarını yavaşlattığını belirtti. Yetkililer, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve çözüm arayışlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Moskova kanadı, Rusya’nın Avrupa için bir tehdit teşkil etmediğini ifade etti. Rusya, Avrupa’da oluşan endişelerin büyük ölçüde yanlış algılar ve duygusal tepkilerden kaynaklandığını savundu.

Zapad tatbikatına tepkiler

Kremlin, Rusya-Belarus ortaklığıyla düzenlenen ‘Zapad’ askeri tatbikatına yönelik Avrupa’daki kaygıların, Rusya’ya yönelik düşmanlıktan kaynaklanan duygusal tepkiler olduğunu belirtti.