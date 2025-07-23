Son dakika: Kremlin: Rusya ve Ukrayna müzakereleri bu akşam İstanbul'da yapılacak

Son dakika: Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelerin yeni turu bu akşam İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

İstanbul'da barış masası kuruluyor

İstanbul bir kez daha barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler için barış masası, bu akşam İstanbul'da kurulacak.

Esir takası gündemde

Kremlin'den gelen son açıklamada barış görüşmelerinin akşam yapılacağı ve görüşmede de esir takasının gündemde olacağı belirtildi.

Ayrıca Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelere katılacak isimleri de belirledi.

Görüşmelerin adresi ise Çırağan Sarayı olacak.

Rus heyetinde değişiklik yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Buna göre, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Viktor Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Ukrayna tarafı da heyette değişikliğe gitmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üçüncü tur müzakerelerde ülkesini temsil edecek heyet listesine ilişkin kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Ukrayna heyetindeki isimler de 2. tur müzakereye katılanlardan oluşacak.

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek.

Heyette Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alacak.

Ukrayna heyetinde ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev ile Ukrayna Parlamentosundaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa bulunuyor.

Bir önceki müzakerelere Savunma Bakanı sıfatıyla başkanlık eden Umerov, geçen hafta kabinede yapılan değişiklikler kapsamında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğine atanmıştı.