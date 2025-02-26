Lavrov: Rusya ve ABD heyetleri, İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için perşembe günü (27 Şubat) İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

Katar'ın başkenti Doha'da açıklama yapan Lavrov, Rusya ve ABD'den üst düzey diplomatların, uzmanların bir araya gelerek önceki Washington yönetimi döneminde Rus büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Lavrov, bu görüşmelerinden bir yenisinin yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Lavrov, "Üst düzey diplomat ve uzmanlarımızın buluştuklarını ve önceki ABD yönetiminin Rus elçiliğinin faaliyetlerini engellemeye yönelik hukuk dışı eylemleri sonucunda, ki biz de doğal olarak bu eylemlere aynı şekilde yanıt vermiş ve Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği için olumsuz şartlar yaratmıştık, biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını ilan etmiştik. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, İstanbul'daki görüşme sonucunda tarafların ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyebileceğini anlayacaklarının altını çizdi.

Lavrov, İstanbul'a gelecek Rusya ve ABD heyetlerinde hangi isimlerin yer alacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Rusya ve ABD heyetleri, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek uzun yılların ardından ilk kez aynı masa etrafında toplanmıştı.

Rus bakan Ankara'daydı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde 24 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Beştepe'de ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu savaşın ortaya çıkmasındaki ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi. Bakan Fidan ise "ABD’nin Rusya-Ukrayna için yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz" ifadelerini kullandı.