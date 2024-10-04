Son dakika! Netanyahu'nun evinin bulunduğu Sezariye'ye roketli saldırı
İsrail basını, Lübnan'dan atılan roket saldırıları sonucu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin bulunduğu Sezariye'de sirenler çalındığını duyurdu.
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İsrail basını, Lübnan'dan atılan roket saldırıları sonucu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin bulunduğu Sezariye'de sirenler çalındığını duyurdu.
Netanyahu'nun saldırı esnasında sığınağa kaçtığı bildirildi
Netanyahu'nun füze saldırısı sırasında ikametgahında olduğu ve sığınağa kaçtığı bildirildi. Aksa Tufanı Harekatı'nın başlamasından bu yana ilk kez Sezariye'de alarm sirenleri çalmaya başladığı açıklandı.
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