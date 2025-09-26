Netanyahu'ya BM'de protesto: Ülkerlerin temsilcileri salonu terk etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye geldi.

BM toplantısını onlarca ülkenin temsilcisi sırtlarını döndü

Ancak Gazze'deki katliamların bizzat sorumlusu olarak kabul edilen Netanyahu'nun konuşmasını dinlemek yerine, onlarca ülkenin temsilcisi sırtlarını döndü, salonu terk etti.

Salonu terk ettiler

Netanyahu kürsüye geldiği diğer ülkelerin temsilcileri salonu terk etti.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Salonda Netanyahu'nun kendi heyeti kaldı

BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulunurken Netanyahu, heyetler salonu boşaltınca yalnızca kendi heyetine karşı konuştu.

Netanyahu boş salona konuştu

İsrail'in Husiler'e, Hamas'a ve Hizbullah'a büyük zarar verdiğini söyleyen Netanyahu, "İsrail, İran'ın İsrail'e yönelik varoluşsal tehdidini ortadan kaldırdı. Açık zihinli ve dikkatli olmalı, İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermemeliyiz. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

İsrail'in Gazze'deki savaşı mümkün olduğunca çabuk bitirmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın son kalıntılarının Gazze Şehri'nde saklandığını öne sürdü. Hamas'a seslenerek, "Silahlarını bırak, tüm rehineleri hemen serbest bırak" diye konuştu.

Gazze'de 65 binden fazla insan İsrail ordusu tarafından öldürülmesine rağmen, soykırım tespitlerinin temelsiz olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri ve Batılı liderleri suçladı.

Netanyahu'nun konuşması Gazze'de hoparlörlerden verildi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun konuşmasını yayınlamak için İsrail ordusundan, Gazze'nin çeşitli noktalarına hoparlörler kurmasını talep etti.

KAN news'e göre bu plana “The Scream” (Çığlık) adı verildi.

Başbakanlık Ofisi, sivil yetkililere, ordu ile işbirliği içinde hoparlörleri sadece sınırın İsrail tarafındaki kamyonlara yerleştirmeleri talimatını verdiğini ve Netanyahu'nun hoparlörlerin yerleştirilmesinin IDF askerlerini tehlikeye atmaması gerektiği konusunda açık talimat verdiğini açıkladı.

BM binasının dışında da protestolar sürüyor

Netanyahu konuşmasını yaptığı sırada BM binasının dışında da protestolar sürüyor. Protestocular, Netanyahu'nun ABD'den aldığı mali ve askeri destek sayesinde Gazze'deki saldırıları sürdürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek İsrail'e sağlanan fonların durdurulmasını talep etti. Bazı göstericiler, Trump yönetiminin Netanyahu'yu desteklemesinin "Gazze'deki sivil ölümlerinin başlıca nedeni olduğunu" ileri sürdü.

Göstericiler, yaklaşık son iki yılda Gazze'de ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda 680 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Netanyahu'ya destek verilmemesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan grup, "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.