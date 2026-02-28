İran, ABD üslerini hedef aldı: BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da patlama sesleri

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı bölgedeki ABD üslerine saldırılar başlattı.

Bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik saldırıların ardından hava sahasını kapattı.

Katar, Patriot sistemiyle hava sahasında İran füzesini düşürdü

Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemiyle, hava sahasında, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öten yandan, ABD’nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için “sığınakta kal, güvenli alanda kal” uygulaması başlattı ve Katar’daki Amerikalılara da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarına güvenli bir konum bulmalarını; yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmayı, gösterilerden uzak durmayı ve çevrelerinden haberdar olmayı önerdi.

Açıklamada ayrıca yerel medyayı takip ederek gelişmelere göre planlarını güncellemeleri, telefonlarını şarjlı tutmaları ve aileleri ile iletişim halinde olmaları istendi.

ABD vatandaşlarına, Katar’daki güvenlik durumuna ilişkin en güncel bilgileri almak için "Smart Traveler Enrollment Program" (STEP) programına kayıt olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

İran, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Haber Ajansı da "Başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezi füze saldırısına uğradı" bilgisini paylaştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri : Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü belirtti.

Yetkili, Ürdün hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini ve sınır güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Ürdünlü askeri yetkili, olayın kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybı veya hasarın bildirilmediğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.