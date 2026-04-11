ABD ile İran arasında görüşmeler başladı

Pakistanlı kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti.

Kaynaklar, tarafların Pakistanlı yetkililerle İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

Kaynaklardan birisi, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar" ifadesini kullandı.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelerde yer alıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

İran şartlarını sıraladı

İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sunuyor.

Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tahran-Washington, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.