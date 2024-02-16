Son dakika: Reuters duyurdu... Rus muhalif Navalni öldü: Kremlin'den ilk açıklama!

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutulduğu hapishanede öldüğü belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Yamalo-Nenets bölgesinin hapishane servisinden yapılan açıklamada, Navalni'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Sibirya’da bulunan cezaevinden yapılan açıklamada, "16 Şubat 2024 tarihinde, 3 numaralı ıslah kolonisinde, hükümlü Aleksey Navalni bir yürüyüşün ardından kendini iyi hissetmediğini söyledi ve o anda bilincini kaybetti" ifadesi yer aldı.

Cezaevindeki sağlık çalışanlarının derhal olay yerine ulaştığı ve bir acil sağlık ekibinin çağrıldığı belirtilen açıklamada, gerekli resüsitasyon işlemlerinin yapıldığı ancak olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Kremlin'den açıklama

Navalni'nin ölümüyle ilgili Kremlin'den de ilk açıklama geldi. Kremlin Navalni'nin ölüm nedeni hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalni'nin ölümü hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Rusya’da Putin’in en önemli karşıtlarından biri olarak görülen Navalni Mart 2022'de zimmete para geçirme ve mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunduktan sonra dokuz yıl daha hapis cezasına çarptırılmış. Navalni’nin yargılandığı dava siyasi ve hatta “sahtekârlık” olarak nitelendiriliyordu.

Navalni geçen yılın sonlarında neredeyse üç hafta boyunca hapishanede kaybolmuştu. Navalni’nin Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki yeni bir hapishanede olduğu ortaya çıkmıştı.

47 yaşındaki Navalni en son ocak ayında Kuzey Kutup Dairesi'ndeki cezaevine nakledildiğinde, video bağlantısı aracılığıyla mahkemede gülümserken ve kahkaha atarken görülmüştü.