Son dakika! Rusya duyurdu: Can kaybı 115'e yükseldi, failler yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna dün akşam düzenlenen ve çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğu silahlı saldırıyla ilgili 11 şüpheli yakalandı.

Moskova'da Crocus Belediye Binası içinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Rusya Sağlık Bakanlığı, 3’ü çocuk 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, can kaybının artabileceği ifade edilirken, ilk verilere göre ölüm nedenlerinin ateşli silah yaralanmaları ve zehirlenme olduğu kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, DEAŞ’ın üstlendiği saldırının ardından Moskova'da ve ülkenin diğer birçok bölgesinde 2 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Can kaybı 115'e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini bildirdi

11 şüpheli yakalandı

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirdi.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

Rusya: Ukrayna tarafında temasları vardı

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.