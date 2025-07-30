Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem: Japonya, ABD, Rusya için tsunami uyarısı yapıldı! Rusya'da bir kent sular altında (Video)

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

Dalga boyunun ise 3-4 metreyi bulabileceği belirtildi.

8.8 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Deprem bölgesinde acil durum ilanı

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Rusya: Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı

Rusya, tsunami nedeniyle yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kentinin bir kısmının sular altında kaldığını duyurdu.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında meydana gelen depremin bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kıyı bölgeleri tahliye edin çağrısı

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

Trump'tan Hawaii için tsunami uyarısı: Güçlü ve güvende kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.

Hawaii’deki limanlar gelen gemi trafiğine kapatıldı

Hawaii'de yapılan uyarılar nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulundu. Ayrıca tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Filipinler ve Meksika da vatandaşlarını kıyı bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD'nin California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23:50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01:00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

Uçuşlarda aksamalar yaşandı

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines Hawaii'ye kalkışları bekletirken, bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Şirketlerden yapılan açıklamalarda, devlet kurumlarıyla birlikte havaalanı koşullarının izlendiği ifade edildi.

Japonya’da tsunami alarmı

Rusya'daki deprem, birçok ülkeyi de alarma geçirdi. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından 21 eyalette yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.

Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

Bazı Asya ve Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yapıldı

Depremin ardından Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yaptı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.

Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre de Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre de Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

CNN'in haberine göre Şili'de ülkenin tüm kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilirken Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boylarının 1,4 metreye çıkabileceği belirtildi.

Meksika ve Orta Amerika Entegre Tsunami Uyarı Sistemi ise Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan kesim için tsunami uyarısı yayımladı.

20 Temmuz'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.