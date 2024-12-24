SON DAKİKA: Suriye'de silahlı gruplar kendilerini feshedecek, Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşecek
Son dakika haberi... Suriye’deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Suriye'de Esad rejimini yıkan muhalif gruplarla ilgili karar alındı. Yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, muhalif grupların Savunma Bakanlığı altında birleşeceğini duyurdu.
Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grupların ne olacağı merak ediliyordu. Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara konuyla ilgili açıklama yaptı.
Suriye yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, "Muhalif silahlı gruplara ne olacak?" sorusunun yanıtını verdi.
Ahmed eş-Şara, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" dedi.