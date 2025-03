Trump, Kanada'ya uygulanan vergileri yeniden artırdı!

ABD’nin Kanada’ya uyguladığı vergilere bir yenisi daha eklendi. Trump, Kanada’ya yeni vergi getirdiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma halen yüzde 25 olarak uygulanan vergi miktarını yüzde 50'ye çıkarma talimatı verdi.

Trump, Ontario geri adım atmazsa Kanada'daki otomobil üretim endüstrisini "kalıcı olarak kapatacağını" söyledi. 2 Nisan'da Kanada'nın otomobil sektörüne vergiler uygulamakla tehdit etti.

Çelik ve alüminyuma ek vergi

Trump, açıklamasında, "Ticaret Bakanı'na Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma %25'ten %50'ye kadar ek vergi getirilmesi talimatı verdim. Bu yarın sabah yürürlüğe girecek. Kısa süre içerisinde elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edilecek. Diğer gümrük vergileri düşürülmezse, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan vergiler büyük ölçüde artacak." dedi.

"Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olması"

Truth Social'den açıklama yapan ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Kanada, Ontario'ya dayanarak, ABD'ye gelen "Elektrik" için %25 Gümrük Vergisi koyarak, Ticaret Bakanıma, dünyanın her yerindeki en yüksek tarife uygulayan ülkelerden biri olan Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum için %50'ye EK %25 Gümrük Vergisi eklemesi talimatını verdim. Bu, yarın sabah, 12 mart'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca, Kanada, uzun zamandır aşırı olarak kabul edilen çeşitli ABD süt ürünleri üzerindeki %250 ila %390'lık Amerikan Karşıtı Çiftçi Gümrük Vergisi'ni derhal kaldırmalı. Yakında tehdit altındaki bölgedeki Elektrik için Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötüye kullanım tehdidini hafifletmek için yapılması gerekeni hızla yapmasını sağlayacaktır. Kanada tarafından diğer aşırı, uzun süreli vergiler de düşürülmezse, 2 Nisan'da ABD'ye gelen Arabalar için vergileri önemli ölçüde artıracağım ve bu da Kanada'daki otomobil üretim işini esasen kalıcı olarak kapatacak. Bu arabalar ABD'de kolayca üretilebilir! Ayrıca, Kanada Ulusal Güvenlik için çok az ödeme yapıyor ve askeri koruma için ABD'ye güveniyor. Kanada'ya yılda 200 Milyar Dolar'dan fazla sübvansiyon sağlıyoruz. NEDEN??? Bu devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın bizim değerli Elli Birinci Eyaletimiz olması. Bu, tüm vergileri ve diğer her şeyi tamamen ortadan kaldıracaktır. Kanadalıların vergileri önemli ölçüde azaltılacak, askeri ve diğer açılardan her zamankinden daha güvenli olacaklar, artık bir Kuzey Sınırı sorunu olmayacak ve Dünya'nın en büyük ve en güçlü ülkesi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak — Ve Kanada bunun büyük bir parçası olacak. Yıllar önce çizilen yapay ayrım çizgisi nihayet ortadan kalkacak ve dünyanın en güvenli ve en güzel milletine sahip olacağız — Ve sizin muhteşem marşınız, "O Canada" çalmaya devam edecek, ancak şimdi dünyanın gördüğü en büyük milletin içinde BÜYÜK ve GÜÇLÜ bir DEVLETİ temsil edecek!"

Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD borsaları düşüşe geçti

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD borsaları hızla düşüşe geçti. Dow Jones, haberin ardından %0,2, daha sonra ise %1,1 geriledi.

S&P 500 %0,8, Nasdaq %0,4, Dow Jones ise 400 puan kayıpla %1’den fazla düştü.

Ticaret savaşının derinleşmesi, ABD ve Kanada arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir krizin habercisi olabileceği yorumları yapılıyor.

"Elektrik vergisi faturalarını aylık 100 dolar arttıracak"

Ontario Başbakanı Doug Ford, eyaletin elektrik vergisinin New York, Minnesota ve Michigan’daki ABD tüketicilerinin faturalarını aylık 100 dolar artırabileceğini söyledi.

Ontario Başbakanı Doug Ford misillemeleri duyurmuştu

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı tarifelere karşı eyaletin misilleme önlemlerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum, süt ürünleri ve kereste gibi ürünlere yönelik diğer gümrük vergisi tehditlerine işaret eden Ford, bu tehditler tamamen ortadan kalkana kadar geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Ford, Ontario'nun elindeki kozu en üst düzeye çıkarmak için azami baskı uygulayacaklarını kaydetti. Bu kapsamda bugünden itibaren ABD'nin Michigan, Minnesota ve New York eyaletlerine yaptıkları elektrik ihracatına yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını belirten Ford, bunun 1,5 milyon ev ve iş yerini etkileyeceğini aktardı. Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." diye konuşmuştu.