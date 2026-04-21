Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC’ye yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen süreçte müzakere vurgusun öne çıkardı, İran’ın müzakerelere katılmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.

Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, zamanın sınırlı olduğunu belirterek mevcut ateşkesi uzatma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Trump, "İran'dan şimdi çıkarsak toparlanmaları 20 yıl sürer" dedi.

Trump ayrıca, ABD’nin uyguladığı deniz ambargosunun etkili olduğunu savunarak sürecin bu çerçevede ilerlediğini kaydetti.

Trump, İran ile "çok iyi bir anlaşmaya ulaşacaklarını" ifade ederken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol ettiğini öne sürdü.

Açıklamalarında askeri seçeneklere de açık kapı bırakan Trump, İran konusunda gerekli görülmesi halinde askeri adım atmaya hazır olduklarını belirtti. ABD'nin son haftalara kıyasla sahada çok daha fazla ekipmana sahip olduğunu dile getiren Trump, operasyonel kapasitenin artırıldığına işaret etti.

Trump ayrıca, ele geçirilen İran gemisinin Çin'e gönderildiğini belirttiği yüklerle birlikte yakalandığını ifade ederek, deniz trafiği üzerindeki denetimin sürdüğünü vurguladı.

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmesinde ABD'nin güçlü bir pozisyonda olduğunu savunan Trump, İran'ın uluslararası sistemde "meşru bir ülke" haline gelebilmesi için anlaşma yolunu tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Warsh'a faiz indirimi baskısı: 'Hayal kırıklığına uğrarım'

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed ile yürüyen Başkan değişikliği sürecine ilişkin yaptığı son açıklamalarda tonunu sertleştirdi. Trump, "Warsh faizi indirmezse hayal kırıklığına uğrarım" dedi.