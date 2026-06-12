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Trump: 'Bugün İran ile savaşı bitirdik'

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: 'Bugün İran ile savaşı bitirdik'
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Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katılan Trump, İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

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