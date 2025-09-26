  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Son dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız
Takip Et

Son dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

Son dakika... ABD Başkanı Donald, Trump, Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetelecilere konuştu.

"Anlaşmaya yakınız"

Gazze konusunda önemli bir açıklama yapan Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı. Trump, İsrail-Hamas savaşını sona erdirme konusunda "bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Barış olacak"

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze konusunda bir anlaşmaya varmış gibi görünüyoruz ve size haber vereceğiz. Bence bu, rehineleri geri getirecek bir anlaşma. Savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." dedi.

Trump, "Barış olacak," diye ekledi.

Trump, Netanyahu ile görüşmüştü

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptıklarını ifade ederek "Anlaşmaya yakınız" ifadelerini kullanmıştı. 

Netanyahu'ya BM'de protesto: Ülkerlerin temsilcileri salonu terk etti!Son dakika... Netanyahu'ya BM'de protesto: Ülkerlerin temsilcileri salonu terk etti!Dünya
İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenlediİsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenlediDünya
Dünya
Netanyahu'ya BM'de protesto: Ülkerlerin temsilcileri salonu terk etti!
Netanyahu'ya BM'de protesto: Ülkerlerin temsilcileri salonu terk etti!
Rusya, savaş uçaklarının hava sahası ihlali yaptığı iddialarını yalanladı!
Rusya, savaş uçaklarının hava sahası ihlali yaptığı iddialarını yalanladı!
Fransız çiftçiler, Versay Sarayı önünde traktörleriyle protesto düzenledi
Fransız çiftçiler, Versay Sarayı önünde traktörleriyle protesto düzenledi
Filistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
Filistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı, kampanya başlatıldı
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı