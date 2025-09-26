Son dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetelecilere konuştu.

"Anlaşmaya yakınız"

Gazze konusunda önemli bir açıklama yapan Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı. Trump, İsrail-Hamas savaşını sona erdirme konusunda "bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Barış olacak"

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze konusunda bir anlaşmaya varmış gibi görünüyoruz ve size haber vereceğiz. Bence bu, rehineleri geri getirecek bir anlaşma. Savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." dedi.

Trump, "Barış olacak," diye ekledi.

Trump, Netanyahu ile görüşmüştü

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptıklarını ifade ederek "Anlaşmaya yakınız" ifadelerini kullanmıştı.