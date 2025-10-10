Son dakika... Trump’ın ‘hayali’ suya düştü: 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Barış Ödülü bugün açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, seleflerinin kazandığı ödülü almak için aylardır diplomatik bir kampanya yürütüyordu. Son olarak kendisine bu konuda sorulan soruya, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını söyleyerek yanıt vermişti.

Trump'ın Nobel hayali suya düştü. Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü, Venezuela’da demokratik hakların savunulması ve barışçıl geçiş sürecine katkılarından dolayı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado’ya layık gördü.

Komite, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “yorulmak bilmez çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Maria Corina Machado, uzun yıllardır Nicolas Maduro yönetimine karşı demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle tanınıyor. Komite, Machado’nun çalışmalarının yalnızca Venezuela için değil, baskıcı rejimler altında özgürlük arayışında olan tüm toplumlar için “ilham verici bir örnek” oluşturduğunu vurguladı.