Trump yine tehdit etti: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırıya değinen Trump, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız. Ağır bir bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu belirten Trump, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi.

"Şii milisler dünya için bir kanser"

Gece saatlerinde İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta düzenlenen ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarına da değinen Trump, söz konusu saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Şii milisleri "dünya için bir kanser" olarak nitelendiren Trump, İran'ın vekil güçlerine yönelik ilave önlemlerinde de değerlendirildiğini belirtti.

Netenyahu ile görüşme: 'Harika bir görüşmeydi. Artık durumu anlıyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında ise Trump, "Harika bir görüşmeydi. Artık durumu anlıyor" dedi.