Son dakika... Trump'tan İran'a yeni tehdit: Devasa bir donanma ilerliyor! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir donanmanın İran'a doğru yolda olduğunu açıkladı. Trump, İran'ı anlaşma yapma konusunda tehdit etti, "Zaman daralıyor, anlaşma yapın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla İran'a doğru devasa bir donanma gittiğini söyledi. Trump, paylaşımında "Venezuela'da olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddet kullanarak hızla yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir" ifadelerini kullandı.

"Umarım İran hızla masaya oturur" diyen Trump, "Zaman daralıyor, anlaşma yapın" dedi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır; istekli ve muktedir.

Umarız İran hızla “masaya oturur” ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde.

İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! O zaman yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ gerçekleşti.Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."