Trump'tan yeni açıklama: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundan açıklama yaptı.

Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılar nedeniyle komşu ülkelerinden özür dilemesine değinerek, "Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sonucu verildi. Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmeyi hedefliyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık 'Orta Doğu’nun zorbası' değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana veya daha büyük ihtimalle tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran bugün çok ağır bir darbe alacak. Şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve gruplar, İran'ın kötü davranışları nedeniyle tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu.

Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sabah saatlerinde yaptığı konuşmada, "İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte komutanlarımızı, liderimizi ve birçok değerli insanımızı vahşi saldırılar sonucu kaybettik. Silahlı kuvvetlerimiz ise komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı ve ülkemizin toprak bütünlüğünü savunmak için onur ve kararlılıkla mücadele etti" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın bölge ülkeleriyle çatışma istemediğini belirten Pezeşkiyan, "Bizim komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktur. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu bölgede onlarla el ele vererek barış ve huzuru tesis etmeliyiz. Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere, komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi. Ancak İran'a yönelik bir saldırı olması durumunda gerekli karşılık verilecektir. Ben bu meseleleri komşu ülkelerle çatışarak değil, diplomasi yoluyla çözmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuşmuştu.