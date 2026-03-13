Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News'e konuştu. "İran'ı haftaya çok sert vuracağız" diyen Trump, "Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak" dedi.

Trump, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz" dedi.

Trump: İran'ı her şekilde yok ediyoruz

Trump, sabah saatlerinde kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz" demişti.

Trump, "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi" ifadelerini kullanmıştı.