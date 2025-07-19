Turistleri taşıyan tur teknesi alabora oldu: 18 kişi öldü
Vietnam'da fırtınanın alabora ettiği teknedeki çoğu turist 18 kişi öldü. 23 kişiden ise haber alınamıyor.
Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.
23 kişiden haber alınamıyor
Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Teknede 20 çocuk bulunuyordu
The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.