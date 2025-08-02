Son dakika: Ukrayna’daki Zaporijya nükleer santrali vuruldu

Son dakika... Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinin vurulduğunu duyurdu.

2022 yılından beri devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin yaklaşık 1200 metre yakınındaki tesisin vurulduğu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından bildirildi.

"Bölgeden duman yükseliyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde (ZNPP) bulunan UAEA ekibinin patlamalar duyduğunu ve tesisin yakınlarındaki bir bölgeden duman yükseldiğini gördüğünü açıkladı.

"Nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler barındırır"

Grossi, “Nükleer bir santralin yakınında gerçekleşen her saldırı – hedef ne olursa olsun – nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler barındırır ve mutlaka önlenmelidir. Nükleer tesislerin yakınında devam eden bu risklerin önüne geçmek için bir kez daha azami askeri itidal çağrısı yapıyorum” açıklamasında bulundu.