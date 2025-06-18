Hamaney'in karargahının bulunduğu bölge vuruldu

İsrail Hayom gazetesinin iddiasına göre, İsrail'in Tahran’a yönelik son hava saldırıları sırasında, İran’ın dini ve fiili lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sığınağının bulunduğu bölge hedef alındı.

İsrail , bugün İran'da santrifüj üretim tesisleri ve silah tesisleri de dahil olmak üzere 40 tesisi vurduğunu belirtirken , İsrail yanlısı sosyal medya hesapları da Hamaney'in sığınak bölgesinin vurulduğunu aktardı.

Hamaney yeraltı sığınağında

İran İnternational'a göre; İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan'daki bir yeraltı sığınağına götürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump nerede olduğunu biliyoruz demişti

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Hamaney ve çetesinin nerede olduğunu biliyoruz. Onları öldürmemiz son derece kolay ancak henüz bunu istemiyoruz açıklamasını yapmıştı.

Hamaney: "Dayatılmış savaşı" ve "barışı" kabul etmeyeceğiz

İran Dini Lideri Hamaney, İran'ın "dayatılmış savaşı" ve "barışı" kabul etmeyeceğini belirterek, ABD'nin kendi topraklarına yönelik herhangi bir saldırısının "telafi edilemeyecek ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail, bugün İran'da santrifüj üretim tesisleri ve silah tesisleri de dahil olmak üzere 40 tesisi vurduğunu belirtirken , İran da İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı gönderdi.

Tahran'a yoğun hava saldırıları

İsrail, öğle saatlerinden itibaren Tahran’daki çeşitli noktalara yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent genelinde güçlü patlama sesleri duyulurken, saldırıların ardından birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

Hedef alınan noktalar arasında İran’a ait hava üsleri de bulunuyor. İlk belirlemelere göre en az üç helikopter imha edildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Tahran’daki Kızılay binasının çevresini de bombaladı.

Saldırılar uranyum zenginleştirme sürecinde kullanılan santrifüjlerin üretildiği tesisleri de kapsadı. İsrail ordusu, bu tesislerin büyük oranda tahrip edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, hava kuvvetlerinin İran rejiminin iç güvenlik karargâhını yok ettiğini belirterek, “İran diktatörlüğünün baskı aygıtına ağır bir darbe vurduk. Söz verdiğimiz gibi, İran’ın egemenlik sembollerini hedef almaya ve Ayetullah rejimini nerede olursa olsun vurmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.