Son Epstein belgeleri neden büyük yankı uyandırdı?

ABD Adalet Bakanlığı'nın cinsel suçlu pedofil Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıkladığı yeni soruşturma dosyaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

3 milyon sayfadan fazla belge, binlerce video ve 100 binden fazla fotoğrafın yer aldığı son dosyada; özellikle teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski İngiltere Prensi Andrew gibi isimlerle yapılan yazışmalar ile çok sayıda fotoğrafın bulunması dikkatleri çekti.

Bunların yanı sıra mahkeme belgeleri, tıbbi raporlar ve soruşturma kayıtları da yayınlanan yeni materyaller arasında yer alıyor.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, dosyalar arasında pornografik içeriklerin de bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde şu ana kadar toplam on bir veri seti yayınlanmış durumda. Bakanlık, ilk dosyaları aralık ayı sonunda paylaşmaya başlamıştı.

Ünlü isimlerin kimlikleri gizlenmedi

DW Türkçe'nin derlediği habere göre yeni dosyaların çoğu on yılı aşkın bir süre öncesine dayanıyor ve Epstein'in 2008'de hapis cezasına çarptırıldıktan sonraki ilişkilerine de ışık tutuyor.

Belgelerde bazı kısımların sansürlendiği görülürken, özellikle kurbanların kişisel verilerinin gizlendiği belirtildi.

Ayrıca çocukların yer aldığı pornografik materyaller ile soruşturmaları engelleyebilecek içeriklerin yayınlanmadığı da kaydedildi.

Jeffrey Epstein, yıllar boyunca çok sayıda genç kadın ve kız çocuğunun mağdur olduğu bir istismar çarkı yürütmüştü.

Pedofil Epstein, 2019 yılında 66 yaşındayken tutulduğu hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Davaya yönelik ilginin bu denli yüksek olmasının nedeni, Epstein'in küresel çapta ekonomiden siyasete, kültür-sanattan bilişime pek çok alanda varlıklı, yetkili, zengin ve tanınmış kişilerle olan yakın bağı.

Söz konusu ilişkiler, skandalın boyutları hakkında çok sayıda spekülasyonu da beraberinde getiriyor.

Süreç boyunca sık sık hangi ünlülerin Epstein'in yasadışı işlerine bulaşmış olabileceği sorgulanmış, bu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın adı da geçmişti.

Trump, seçim kampanyası döneminde tüm dosyaları açma sözü vermiş ancak göreve geldikten sonra buna uzun süre direnmişti. Nihayetinde kendi seçmeninin Trump üzerinde oluşturduğu baskı üzerine belgelerin yayınlanması, Kasım 2025'te çıkarılan bir yasa ile mümkün hale gelmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, "tanınmış kişiliklerin ve politikacıların" kimliklerinin gizlenmediğini vurgularken; Bakan Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin incelenme sürecine Beyaz Saray'ın herhangi bir müdahalesinin olmadığını da söyledi.

Musk ve Epstein arasındaki e-postalar

Yayınlanan belgelerde öne çıkan en dikkat çekici isimlerden ikisi, dünyanın en zengin kişileri olan teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Bill Gates oldu.

Belgelerde Elon Musk'ın 2012 yılında Epstein ile yaptığı bir elektronik posta yazışması yer alırken; yazışmada Musk'ın Epstein'in adasına bir ziyaret organize ettiği ve adada "en çılgın partinin" hangi gün yapılacağını sorduğu görülüyor.

Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı açıklamada, Epstein ile çok az teması olduğunu iddia ederek kendisini savunurken; bazı yazışmalarının yanlış yorumlanabileceğini ve onu eleştirenler tarafından "ismini lekelemek" amacıyla kullanılabileceğini bildiğini ifade etti.

Yine son belgelerde dikkat çeken bir diğer isim olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in adının da 2013 yılında Epstein'dan gönderilen iki yazışmada geçtiği, Epstein'ın bu mesajlarda, Rus kızlarla birlikte olabilmesi için Gates'e ilaç temin ettiğini yazdığı iddia ediliyor. Bill Gates'in sözcüsü yaptığı açıklamada, iddiaların yalan ve yanlış olduğunu söyledi.

Trump ve Prens Andrew'un isimleri yine gündemde

Yeni belgeleri inceleyen New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi, yeni dosyalarda da yine en az 4 bin 500 belgede geçiyor. Eski fotoğraflar ikilinin birbirini iyi tanıdığını gösterse de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın skandala karıştığına dair henüz somut bir kanıt bulunmuyor.

Yeni dosyalarda, adı Epstein dosyalarıyla bağlantılı anılan eski İngiliz Prensi Andrew'a ait yeni belgeler de bulunuyor.

Son günlerde, Andrew'un yere uzanmış bir kadının üzerine eğilmiş, elleri ve dizleri üzerinde durduğu görülen fotoğraflar ve yazışmalar da medyada geniş yer buldu.

Epstein skandalı bağlantılı adı anılan Andrew'un tüm kraliyet ünvanları ve nişanları elinden alındığından, 65 yaşındaki eski prens artık sadece Andrew Mountbatten-Windsor ismini kullanıyor.

2010 yılına ait olduğu belirtilen belgelerde, Epstein'in reşit olmayan çocuklarla istismar suçundan cezasını çektikten kısa bir süre sonra Andrew için Londra'da 26 yaşındaki Rus bir kadınla akşam yemeği ayarladığına dair veriler bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Dosyalar sadece İngiltere'de değil, diğer Avrupa kraliyet çevrelerinde de sarsıntıya yol açtı.

Medyada yer alan haberlere göre, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile Jeffrey Epstein arasında yıllarca süren dostane ilişki, yayınlanan çok sayıda elektronik posta ve mesajla gün yüzüne çıktı.

Belgelere göre Prenses Mette-Marit, Epstein'in Florida'daki evinde tatil yapmış ve kendisiyle kişisel meseleleri üzerine dertleşmiş. Cuma akşamı bir açıklama yaparak özür dileyen Veliaht Prenses Mette-Marit, yaşanan durumun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Slovakya'da istifa getiren bağlantı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddia edilen danışmanı, eski Dışişleri Bakanı ve AB'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi görevini de yapan diplomat Miroslav Lajcak'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Lajcak, 2018 yılında Epstein'in kendisine kadın teklif ettiği yönündeki iddiaların ardından bu kararı almıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Epstein, 2018 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'a gönderdiği kısa mesajlarda kadın teklifinde bulundu. Başbakan Robert Fico, uzun süre dışişlerinde görev yapan danışmanının istifasını "büyük bir diplomatın onurlu tavrı" olarak nitelendirdi.

Epstein belgelerine dair Robert Koleji'nden açıklama

Yayınlanan son Epstein belgelerinde kurumun adının geçmesi üzerine, Özel Amerikan Robert Koleji konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadeleriyle başlayan açıklamada, bahsi geçen elektronik postayı gönderen kişinin Landon C. Thomas Jr. olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda okulun Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerinden biri olduğu kaydedilerek, "2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’taki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır" denildi.

Okulumuz hakkında basında çıkan haberlere ilişkin kamuoyu duyurusu pic.twitter.com/fwOIPUQ7Si — Robert College (@RobertCollege) February 1, 2026

Yayınlanan belgelerde Landon C. Thomas Jr. ile Jeffrey Epstein arasında 2014 yılına ait bir yazışma da yer almıştı. Söz konusu yazışmada Landon C. Thomas Jr.'ın Epstein'a Robert Kolej'i anlattığı; köklü okulun, muhafazakar İslam'ın hayata giderek daha çok damgasını vurduğu Türkiye'de daha büyük bir anlam ve öneme kavuştuğunu iddia ettiği görülüyor.

Belgelerde Landon C. Thomas Jr.'ın Robert Koleji için kaynak ve bağış arayışında olduğu dikkat çekiyor.

Adalet Bakanlığı: Yükümlülüğümüzü yerine getirdik

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, yayınlanan bu son belgelerle birlikte belgelerin inceleme ve denetim sürecinin tamamlandığını, Bakanlığın da böylece yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğunu belirtirken; bunun Epstein belgelerinin yayınlanmasıyla ilgili yıllardır Başkan Donald Trump seçmeni ve Cumhuriyetçiler arasında da süregelen ve dünya kamuoyunun yakından izlediği konuyla ilgili tartışmaları bitirmesini gözlemciler düşük bir ihtimal olarak görüyor.

Çok sayıda Demokrat Partili, bakanlığın makul bir gerekçe sunmadan çok sayıda belgeyi internete koymamasını sık sık eleştirirken; belgelerin yayınlanması için belirlenen yasal sürenin çoktan dolmuş olması ve birçok belgenin tamamen karartılmış veya sansürlenmiş şekilde sunulması da tepki çekmeye devam ediyor.