Sonuçlar açıklandı: Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı

Japon ilaç üreticisi Eisai, ABD'li biyoteknoloji şirketi Biogen ile geliştirdikleri Lecanemab adlı Alzheimer ilacına ilişkin yapılan klinik çalışmada tıp dünyası için umut edici sonuçlar ortaya çıktı. New England tıp dergisinde bin 795 kişi ile yapılan klinik çalışmanın sonuçları açıklandı. Çalışmada ilacın, beyin içinde birikerek sinir hücrelerini yok eden ve hastalığın nedeni olarak kabul edilen amiloid beta adlı protein türünü ortadan kaldırarak hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı kaydedildi.

Klinik çalışmada 18 aylık kullanımda etkisini gösterdiği tespit edilen ilacın, bir çok yan etkisinin bulunduğu belirtildi. Çalışma sırasında ilacı kullanan kişilerin yüzde 17’sinde beyin kanaması, yüzde 13’ünde beyin anevrizması riskinin oluştuğu yüzde 7’sinin ise yan etkileri nedeniyle ilacı bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Hastalığın başlangıç aşamasında etkili olan ilaç, ileri safhadaki hastaların tedavisinde kullanılmasa da tıp dünyası için umut verici bir gelişme oldu. Londra Üniversitesi Demans Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Nick Fox yaptığı açıklamada, “Lecanemab Alzheimer hastalığını tedavi edemese de hastalığı yavaşlatmak bile çığır açan bir gelişme. Özel bakım ihtiyacını geciktirecek ve insanların aileleriyle daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyacaktır” dedi.

Öte yandan, Alzheimer için kullanılan diğer ilaçların hastalığın semptomlarına etki ettiği ancak hiçbirinin hastalığın seyrini değiştirmediği biliniyor.