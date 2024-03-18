Sonuçlar açıklandı: Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, Rusya Federasyonu’nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde dün Moskova saati ile 21.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Ülke genelinde 80’den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı.

Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştirildi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, "Vladimir Putin, kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanlığı seçimini kazandı." açıklaması yaptı.