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Sosyal medya fenomeni, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

Yaptığı tırnak tasarımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen Asli Fernández geçirdiği operasyon sonucunda hayatını kaybetti. Genç kadının ölüm haberini eşi yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti
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Sosyal medya hesabında yaptığı güzellik paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Asli Fernández'den kötü haber geldi.

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Fernández, karın germe ve liposuction operasyonları için Tijuana'dan Monterrey'e gitmişti. Tanınan isim, geçirdiği güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

Eşi Christian Carreón, 7 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Carreón, "Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, fenomen ismin Fernández'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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