Sosyal medyada gündem olan görüntü: 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü (Video)

Japonya’nın farklı kesimlerinde iki gece üst üste göktaşları görüldü. Yerel saatle 01.20 ila 02.00 arasında amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ilgi odağı oldu. Uzmanlar, kameralara yansıyan ateş topu görüntülerinin aslında atmosferde yanarak parçalanan göktaşlarından kaynaklandığını ifade etti.