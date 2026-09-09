South Park’tan Trump’a gönderme: Dizinin adı değişti

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İsim değişikliğinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı coğrafi bölgelerin adlarında “America” ifadesini öne çıkaran kararlarına yönelik bir hiciv olduğu değerlendirildi.

“South Park” tabelası değiştirildi

Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, South Park kasabasının ikonik tabelasında yer alan “Park” kelimesinin yerine “America” yazıldığı görüldü.

Böylece dizinin adı da “South Park”tan “South America”ya dönüştürüldü.

Stone ve Parker, yaptıkları ortak açıklamada isim değişikliğini esprili bir dille duyurdu.

Trump’ın isim hamlelerine gönderme

South Park’ın yeni ismi, Trump yönetiminin çeşitli coğrafi adlandırmalara yönelik girişimlerine doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Trump, geçen yıl Meksika Körfezi'nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini öngören bir karar imzalamıştı. ABD Başkanı, ağustos ayında ise Ontario Gölü için “Amerika Gölü” adlandırmasını gündeme getirmişti.

Apple ve Google da hedefte

Dizinin yaratıcıları, isim değişikliğini duyururken yalnızca Trump'a değil, teknoloji şirketlerine de göndermede bulundu.

Stone ve Parker, Apple ve Google’ın “cesaretinden ve vatanseverliğinden ilham aldıklarını” belirterek South Park’ın adını değiştirdiklerini açıkladı.

İkilinin bu sözleri, Trump’ın Ontario Gölü’ne ilişkin kararının ardından ABD'deki harita uygulamalarında kullanılan isimlendirmelere yapılan bir gönderme olarak değerlendirildi.

Trump’tan da “America” göndermesi

South Park’ın açıklamasından yalnızca bir gün önce Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ destekli video da tartışmanın bir parçası oldu.

Videoda Trump, “New Mexico’ya hoş geldiniz” yazılı bir tabeladaki “Mexico” kelimesinin üzerine “America” ifadesini yerleştiriyordu.

South Park’ın hemen ardından gelen isim değişikliği, bu paylaşımın da dizinin hiciv konusu haline getirildiği yorumlarına yol açtı.

Paramount’a da taş atan mesaj

Matt Stone ve Trey Parker’ın açıklamasında bir başka dikkat çekici hedef ise dizinin bağlı olduğu Paramount oldu.

İkili, ana şirketleri Paramount’a “bir Skydance teslimiyeti” nedeniyle teşekkür ettiklerini söyledi.

Bu ifade, İngilizcede şirket adıyla “teslimiyet” anlamını çağrıştıran bir kelime oyunu olarak değerlendirildi ve Paramount Skydance yönetimine yönelik bir taşlama şeklinde yorumlandı.

111 milyar dolarlık birleşmeye gönderme

Trump yönetimi bu yıl Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery ile gerçekleştirmek istediği 111 milyar dolarlık birleşmeye onay vermişti.

Medya sektörünün en büyük anlaşmalarından biri olması beklenen işlem ise rekabet ve tüketici fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle ABD’de hukuki sürece konu oldu.

12 ABD eyaletinin açtığı dava sonrasında birleşme sürecinin Haziran 2027’ye kadar durdurulduğu belirtildi.

“Yüzde 100 bağlıyız”

South Park temsilcileri, isim değişikliğinin ne kadar süreceği yönündeki soruya da dizinin mizahi üslubuna uygun bir yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, “SOUTH AMERICA’ya yüzde 100 bağlıyız” denildi.

Bu ifadeyle isim değişikliğinin ne kadar süreceği konusunda net bir tarih verilmedi.

Emmy ödülünün hemen ardından geldi

İsim değişikliği duyurusu, South Park’ın Emmy başarısının hemen sonrasında yapıldı.

Dizi, pazar günü Üstün Animasyon Programı kategorisinde Emmy ödülüne layık görüldü.

Ödülün ardından dizinin sosyal medya hesabından kurgusal Trump’ın Emmy heykelciğini tuttuğu ve pantolonunun indirilmiş şekilde tasvir edildiği bir görsel paylaşıldı.

Görselde ise “Sonunda Emmy’ni aldın” ifadesine yer verildi.

Trump yıllardır South Park’ın hedefinde

1997’den bu yana ekranlarda olan South Park, yaklaşık üç dekat boyunca Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerini mizahının merkezine taşıdı.

Donald Trump da dizinin en sık hedef aldığı siyasi figürlerden biri oldu. Trump’ın yanı sıra Beyaz Saray yönetimi ve MAGA hareketinin destekçileri de dizinin çeşitli bölümlerinde hicvedildi.

Beyaz Saray’dan sert tepki gelmişti

Dizinin 27. sezonunda Trump’ın Şeytan’la aynı yatakta ve çıplak şekilde tasvir edilmesi, Beyaz Saray’ın tepkisine neden olmuştu.

Beyaz Saray, South Park’ı “dördüncü sınıf” bir yapım olarak nitelendirirken dizinin “ilham vermeyen fikirlerle dikkat çekmeye çalıştığını” savunmuştu.

29. sezon 16 Eylül’de başlıyor

İsmi “South America” olarak duyurulan 29. sezonun 16 Eylül’de Comedy Central’da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yeni bölümler ise ABD, Kanada ve Avustralya’da yayın tarihinin ertesi günü Paramount+ platformunda erişime açılacak.