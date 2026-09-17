Soya fasulyesi fiyatları yükseldi: ABD-Çin görüşmesi piyasayı hareketlendirdi

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Soya fasulyesi vadeli işlemlerinde ABD ile Çin arasındaki diplomatik temas beklentisi fiyatlara yansıdı. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören kontratlar Çarşamba gününü artıda tamamladı.

ABD ve Çin yetkilileri bir araya gelecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonunda görüşeceğini açıkladı. Söz konusu temasın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan görüşme öncesinde yapılması bekleniyor.

Soya kontratlarında yükseliş

CBOT'ta kasım vadeli soya fasulyesi kontratı günü 1,75 sent artışla 13,2050 dolardan tamamladı. Aralık vadeli soya küspesi kontratı da 0,20 dolar yükselerek 365,60 dolar seviyesine çıktı. Soya küspesi fiyatları ton başına hesaplanıyor.

Brezilya'nın üretim tahmini açıklandı

Brezilya'nın ulusal mahsul ajansı Conab, 2026/27 sezonuna ilişkin yeni soya fasulyesi üretim tahminini açıkladı. Buna göre ülkedeki soya üretiminin yüzde 0,7 artarak 181,64 milyon metrik tona ulaşması bekleniyor. Kurum ayrıca ekim alanındaki genişlemenin son 20 yılın en düşük seviyesinde kalacağını öngördü.

ABD'nin ihracat verileri bekleniyor

Piyasanın takip ettiği bir diğer başlık ise ABD Tarım Bakanlığı'nın açıklayacağı ihracat verileri olacak. 10 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin soya fasulyesi net ihracat satışlarının 900 bin ile 2,4 milyon metrik ton arasında gerçekleşmesi bekleniyor.