Şoygu, Ukrayna'daki Rus birliklerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, grubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.

Şoygu, Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in isyanı sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu.

Wagner'in isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.