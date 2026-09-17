S&P Global, blokzincir güvenlik şirketi OpenZeppelin’i bünyesine katıyor

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S&P Global, blokzincir güvenliği alanında faaliyet gösteren OpenZeppelin’in satın alınması için anlaşma sağladı. Şirketin bu hamlesi, dijital varlıklar ve blokzincir tabanlı finansal altyapıya yönelik faaliyetlerini genişletme adımı olarak değerlendiriliyor.

OpenZeppelin blokzincir güvenliğine odaklanıyor

OpenZeppelin, blokzincir tabanlı finansal uygulamalar için güvenlik çözümleri geliştiriyor. Şirketin hizmetleri arasında akıllı sözleşmelerin güvenliği ve dijital varlık altyapısının korunmasına yönelik ürünler bulunuyor. OpenZeppelin'in teknolojileri, aralarında büyük finans kuruluşları ve blokzincir projelerinin de bulunduğu çeşitli kurumlar tarafından kullanılıyor.

S&P Global dijital varlık alanını genişletiyor

S&P Global'in OpenZeppelin satın alması, şirketin dijital varlık ekosistemindeki faaliyetlerini genişletme adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce de dijital varlık piyasasına yönelik yatırımlar gerçekleştirmişti. S&P Global, Eylül 2026'da dijital varlık veri sağlayıcısı Kaiko'ya stratejik yatırım yaptığını açıklamıştı.

Blokzincir güvenliği satın almanın odağında

OpenZeppelin'in uzmanlığı, blokzincir üzerinde çalışan finansal uygulamaların güvenliğine dayanıyor. Şirket, akıllı sözleşmeler için açık kaynak standartların geliştirilmesinde de rol oynuyor.

S&P Global'in satın alma hamlesiyle birlikte şirketin dijital varlıklar, blokzincir altyapısı ve bu alandaki güvenlik çözümlerine yönelik faaliyetlerinin kapsamının genişlemesi bekleniyor.