Space X kapsülü ISS'e kenetlendi! Uzayda mahsur kalan astronotları getirecek

SpaceX, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirmek için cumartesi günü kurtarma görevini başlatmıştı.

Butch Wilmore ve Suni Williams için iki boş koltuk bulunan Dragon (Ejderha) Kapsülü Türkiye saatiyle 23:30'da istasyona kenetlenme işlemini tamamladı.

Uzayda mahsur kaldılar

İkili, Haziran aynıda Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle sekiz günlük bir misyon içi istasyona gitmişti. Ancak uçuş sırasında bir hata tespit edildiği için ISS'te mahsur kaldılar.

NASA, Boeing'in Starliner aracının bir dizi itici sorunu ve helyum sızıntısı nedeniyle astronotların bu araçla dönüşünün çok riskli olduğuna karar vermişti.

5 ay sonra dönecekler

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde Crew-9 misyonunu başlattı. Astronotların, şubat ayında dünyaya dönmeleri bekleniyor.

Dragon (Ejderha) kapsülü, Florida'daki Cape Canaveral'dan Cumartesi sabahı fırlatıldı. Kapsül ISS'e giden NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Alexander Gorbulnov'u da taşıyor.