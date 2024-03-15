Space X'in Starship roketi üçüncü test uçuşunda en uzun mesafeyi kat etti
ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starship roketi, üçüncü test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı.
SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Starship roketi Texas eyaletindeki Starbase üssünden yerel saatle 08.25'te başarıyla fırlatıldı.
Fırlatılıştan yaklaşık 3 dakika sonra roketin Super Heavy olarak bilinen birinci kademe güçlendirici kısmı, üst kademe Starship'ten başarılı şekilde ayrılarak Meksika Körfezi'nde denize çakıldı.
Starship'in ikinci kademedeki 6 Raptor motorunun başarıyla çalışarak, rokete yörüngesine çıkaracak gücü vermesiyle Starship ilk kez yörüngeye çıkmayı başardı.
Roketle atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim koptu
Bugüne kadarki en uzun mesafenin katedildiği uçuşun yaklaşık 49'uncu dakikasında, Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile atmosfere yeniden girişi sırasında sinyal bağlantısı kesildi.
Roketin atmosfere girişi sırasında infilak ettiği değerlendiriliyor.