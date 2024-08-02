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SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine gönderdi.

Haber Merkezi
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SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
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Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 01.01’de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan 7 dakika sonra Atlantik Okyanusu’nda bulunan “A Shortfall of Gravitas” adlı platforma indiği açıklanırken, 23 Starlink uydusunun ise fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği bildirildi.

İnternet sağlama kapasitesini artıracak

Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. Son olarak yörüngeye gönderilen 23 Starlink uydusunun, SpaceX’in internet sağlama kapasitesini artıracağı belirtiliyor. 

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