SpaceX, astronotları uzay istasyonuna gönderdi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 astronotu taşıyan uzay aracını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

NASA'nın Crew-6 görevi için iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyan uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 00.34'te fırlatıldı.

Kapsülün yörüngedeki ilk test uçuşundan dört yıl sonra kalkışının gerçekleştiği kaydedildi, astronotların yaklaşık 6 ay boyunca uzay istasyonunda görev yapması bekleniyor.

SpaceX Fırlatma Kontrol Merkezi'nden telsizle "Yörüngeye hoş geldiniz. Gezintiden memnun kaldıysanız bize 5 yıldız vermeyi unutmayın." anonsu yapıldı.

Astronot ekibinin lideri Stephen Bowen, 27 Şubat'taki başarısız denemeye atıfta bulunarak, "2 kez sürmüş olabilir ancak gezintiye değdi." ifadesini kullandı.

Bowen, ekip olarak iyi anlaştıklarını söyleyerek, "Bu adamlarla uçma fırsatına sahip olmak harika." dedi.

Ekip, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlardan görevi devralacak.

SpaceX yetkililerinin 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roket fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki tıkalı filtre nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durdurulmuştu.